Euroopa mängude 6. päev: vehklejad veerandfinaali ei pääsenud, Grents kindlustas Eestile veel ühe medali

Üheksa päeva eest Bulgraarias Plovdivis peetud EM-il pronksmedali võitnud Differt tunnistas, et täna polnud tal vehklemisrajal kõige lihtsam. „Vastane oli natuke paremas hoos kui mina. Veidi on EM-i väsimust tunda, ma ei suutnud ennast täna vaimselt kokku võtta,“ rääkis ta.

Naiste epee võistkonnavõistlus, kus jagatakse ühtlasi Euroopa meistrivõistluste medaleid ja Pariisi olümpiamängude kvalifikatsioonipunkte, on kavas neljapäeval. Kuigi tänane võistlus ei kulgenud ühegi koondislase jaoks ideaalselt, ei tasu Differti sõnul häirekella lüüa. „Sageli just see, kui keegi ei tee individuaalset tulemust, kajastub võistkonnas parema tulemuse näol. Viha jääb sisse. Ma ei saa öelda, et täna oleks keegi tohutult põrunud. Vorm on väga hea, pigem ollakse väsinud ootamatust EM-ist Plovdivis, sealt tagasireisimine oli hullumeelne. Vaimselt peame kõik puhkama, kaks päeva puhkust tuleb nüüd kasuks,“ ütles ta.