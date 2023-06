Ibrahimovic ei lõpetanudki karjääri? „Äkki hakkan uuesti mängima ja olen peagi trennis tagasi“

Viimati AC Milanis mänginud 41-aastane Ibrahimovic teatas pärast hooaja viimast kohtumist , et lõpetab sportlaskarjääri. „See oli minu jaoks väga eriline päev. Ma ei öelnud kellelegi, et lõpetan karjääri. Ütlesin lihtsalt klubile, et peame viimaseks mänguks midagi välja mõtlema, aga nad ei teadnud, et see on karjääri lõpp,“ rääkis Ibrahimovic toona.