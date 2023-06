Eesti rallitalent asub elektriautoga võistlema: kui läheb kiireks sõiduks, pole see nii vaikne midagi

19-aastane Muru testis elektrilist rallikrossiautot Hispaanias. „Peamine erinevus sisepõlemismootoriga autoga sõitmisest on koheselt saada olev pöördemoment, mootoripööretele mõtlema ei pea,“ rääkis Muru. „Eks alguses oli imelik ka see, et auto on kohapeal hääletu, kui aga läheb kiireks sõiduks, pole see nii vaikne midagi.“

Muru rääkis, et olulist rolli aeglustustel mängib pidurdusenergia kasutamine aku laadimiseks. „Regeneratiivse pidurduse intensiivsust saab reguleerida ja seda ka esi- ja tagarattaid vedava mootori vahel erinevalt. Sisuliselt nagu piduribalansi seadistamine sisepõlemismootoriga autol, aga teisel viisil.“

Samuti on seadistatav stardivõimsus vastavalt raja haardumisele. RX2e autodel on ka nn möödasõidunupp, mille vajutamine annab lühikeseseks ajaks 70 kW (95 hj) lisavõimsust. Nelikveolise auto võimsus on 270 kW (367 hj) ja maksimaalne pöördemoment 510 Nm.

„Autot olen proovinud ainult testil, Höljesi rajal tuleb esimene sõit võistlusolukorras. Kindlasti on palju uut õppida. Rada on mulle siiski varasemast tuttav ja sobib minu sõidustiiliga suurepäraselt, ütleksin, et minu lemmikrada,“ rääkis Muru.

Lisaks Rootsi etapile osaleb Marko Muru Soome tiimi SET Promotion värvides ka Belgias 5.-6. augustini toimuval võistlusel.

1.-2. juulini Höljesis toimuvale EM-etapile on eestlastest registreerunud ka Siim Saluri klassis EuroRX3.