Eestlane Euroopa tippklubis: José Mourinho ikka jälgib meid, korra kutsuti mind poolelt trennilt esindusse

Eesti jalgpallikoondises on aasta-aastalt aina rohkem selliseid jalgpallureid, kes on tõusnud rahvusesindusse, mängides välismaal alles noorte vutti. Omal ajal jõudis Fulhami akadeemia esindajana A-koondisesse Mattias Käit. Hiljem on seda suutnud näiteks Karl Jakob Hein (Londoni Arsenal) ja Maksim Paskotši (Tottenham). 2024. aasta EM-valikkohtumiseks Aserbaidžaaniga mahtus nimekirja aga Vetkal (AS Roma). Kuuldavasti on Vetkal koondise juhendajatele positiivselt silma jäänud ja seega võib teda rahvusesinduses näha ka lähitulevikus.