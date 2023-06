Saksamaal sündis võimas täispika triatloni maailmarekord

Ryf tegi esmalt tugeva ujumise ning purustas seejärel omaenda nimel olnud rattaraja rekordi rohkem kui üheksa minutiga. See tähendas, et viiekordne täispika triatloni maailmameister pääses maratoni jooksma 13-minutilise eduga maailmarekordi ees. Ryfi järel lõpetasid sakslannad Anne Haug (8:21.09) ja Laura Philipp (8:25.31).

„Jooks algas hea tempoga, aga 20 km paiku sain aru, et kuumus ja raske, tõusudega rada on pannud jalad maksimumi lähedale,“ lisas Hääl. „Otsustasin tulla turvaliselt lõpuni ning nautida melu. Mul ei olnud plaanis minna spetsiaalset aega püüdma ning kinnitan, et Challenge Roth on elamust väärt!“