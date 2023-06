Hyundai nõustub Neuville’ile määratud karistusega

Hyundai saatis täna pressiteate, milles kinnitas, et nõustub diskvalifitseerimise otsusega.

„Hoolimata asjaoludest, mille meeskond (Thierry Neuville ja Martijn Wydaeghe) tõi esile seoses ebaselgusega teepiirangute osas sellel võistlusel, mõistame ja võtame teadmiseks FIA (rahvusvaheline autoliit – toim) seisukoha astuda vajalikke samme, et peatada tavapärane võistlejate tava, et osalejad lähevad kiiruskatsete radadele eesmärgiga oma infot täiendada. Teeme FIA-ga koostööd, et jätkata etappidel ohutuse suurendamist ja meeskondadele võrdsete võimaluste tagamist,“ teatas Hyundai pressiteenistus.