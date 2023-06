Oliver Solberg sai karistada, kuid tõusis koha võrra

Tagantjärgi määrati Solbergile kohtunike poolt ajakaristus, kuna selgus, et ta oli lubatud 26 Pirelli rehvi asemel kasutanud 27 rehvi.

Solberg oli testikatse järel teatanud, et ei kasuta ühtegi kõva seguga rehvi ja tagastas need Pirellile. Kuna rehvitootja avastas, et neist üks oli vähemalt korraks auto alla pandud, mis liigitub juba rehvi kasutamiseks, määrati sõitjale kaheminutiline karistus.