Euroopa mängude 5. päev: Jäätmad tõid Eestile kulla, lähedal oli ka Jürissoni medal

„Väga raske on selliseid asju harjutada, sest treeningutel pole pinget. Seda saabki vaid võistlustel õige pingega proovida ja järjest kogemusi saada. Täna lasime väga hästi,“ ütles Robin pärast kuldmedali võitmist. Nii Lisell kui Robin kinnitasid, et Euroopa mängude medalit, veel enam kulda, oli väga keeruline võita, sest kohal on Euroopa paremik.

„Teadsime, et kõik matšid tulevad tugevad. Tahtsime oma parima teha, aga mina ei mõelnud otseselt kullale,“ ütles Lisell. „Tean, et võime Liselliga võita iga võistluse, kui me hästi laseme. Seda me ka tegime, kuid medalit oli ikka raske võita. Seda enam, et alguses lasime Eesti rekordi, Euroopa rekordi ja siis tead, et järgmises matšis tuleb uuesti lasta ning lõpuks kuld võtta – see on ikka väga äge,“ ütles Robin.