VIDEO | Täielik luksus! Saudi Araabia tippklubi käsutuses on lennuk, milles on ka kuldne troon

Saudi Araabia meistrivõistluste läbi aegade kõige edukamaks klubiks on Al-Hilal , kes on ka oma ridasid kõvasti täiendamas. Lõppenud hooajal saavutati kolmas koht ning nüüd on üleminekuturul rahakotirauad valla löödud. Al-Hilalis palliv nigeerlane Odion Ighalo näitas sotsiaalmeedias, millise lennukiga nende klubi välismängudel käib.

Al-Hilali meeskonna käsutuses on lennuk Boeing 747-400, mille hinnaks on suurusjärgus 220 miljonit eurot. Esialgu oli lennukis 400 istekohta, kuid need tõsteti kõik välja ning asendati otsast-otsani luksusega. Nüüd on lennukis oma restoran, mugavad istmed, lauad ning ka kuldne troon, kus on võimalik lõõgastuda.