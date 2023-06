Sotsiaalmeediamogulid Elon Musk ja Mark Zuckerberg on juba mõnda aega vihjanud, et nad võiksid UFC ringis vastamisi minna. Seni on sotsiaalmeediasse tehtud vastavasisulisi postitusi. Nüüd on aga härjal sarvist haaranud vabavõitlussarja UFC boss Dana White.