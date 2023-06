Hannes Soomer lõpetas Tšehhis esimese sõidu poodiumil, ent teises päädis heitlus kõrge koha pärast kukkumisega

Teise koha napsas endale sarja liider Florian Alt (Honda) ja temaga lahingut löönud Hannesel tuli lõpuks katkestada, sest ta tegi kohta kaitstes sõiduvea ning kukkus. „Endal ja rattal pole häda midagi, aga üsna nõme on niimoodi head punktid ära visata,“ arvas Soomer pärast sõitu. „Meil tuleb ratast võimsamaks teha, et ma ei peaks kogu aeg riski piiri peal sõitma. Siis ei tapa ma ennast sõidu lõpuks niimoodi ära, et sellised vääratused sisse lipsavad.“

Soomeri arvamust täiendas ka meeskonna juht Tõnu Soomer. „Ma olen meeste ja Hannese tööga rohkem kui rahul, sest ratas töötab veatult ja oleme seaded paika saanud. Lootsin hooaja alguses, et me ei pea jõuallikat piiri peale viima, ent nüüd tuleb küll sõrmed mootorisse ajada, sest jääme teistest sirgetel maha ja me ei saa eeldada, et Hannes sõidab võistluse käigus kõiki ringe justkui kvalifikatsioonis. Augusti alguseks tuleb meil jõulisa kusagilt välja meelitada.“