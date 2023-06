Millener M-Spordist: me ei ole teistest miljoni kilomeetri kaugusel

M-Spordi tiimi boss Richard Millener märkis, et Safari rallil oli nende jaoks ka positiivseid nurki. „Kohtusime toredate inimestega ning imeliste fännidega,“ alustas Millener M-Spordi pressiteenistuse vahendusel. „Ralli oli meie jaoks muidugi keeruline. Poodiumikoha jaht lõppes meie jaoks juba reedel.“

„Lõpuks saime punktikatselt neli punkti ning Tänak oli kokkuvõttes kuues. Me ei ole konkurentidest miljoni kilomeetri kaugusel. Punktikatsel näidatud kiirus tõestas, et autol on võimekus olemas,“ lisas Millener.