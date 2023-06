Mis saab Romelu Lukakust? Ründetuusa sisuliselt ainus variant on Saudi Araabiasse siirdumine

Lõppenud hooajal viibis Lukaku laenulepingu alusel Milano Interis, kus ta oli Itaalia kõrgliigas kõige suurema palgaga mängijaks. Hooaja esimeses pooles oli Lukakul aga probleeme tervise ja mänguvormiga.

Praeguseks on Chelsea vastu võtnud otsuse, et nad ei anna Lukakut enam laenule ning nad on huvitatud ainult müügitehingust. Chelsea tahab ründaja eest saada vähemalt 40 miljonit eurot. Interil ei ole sellist raha aga kusagilt võtta.

Gazzetta dello Sporti teatel suudaks Itaalia klubidest ainsana praegu Lukakut osta AC Milan ning nad oleksid ka Lukakust huvitatud. Samas on Belgia koondise ründetuus varasemalt öelnud, et ta ei kanna kunagi AC Milani särki.

Itaalia meedia teatel on Lukaku ainsaks reaalseks võimaluseks seega Saudi Araabia kõrgliigasse siirdumine. Ründetuusa eest on valmis 40 miljonit eurot lauale laduma sealne tipptiim Al-Hilal. Al-Hilal on pakkumas Lukakule kolme aasta pikkust kontrahti. Ründaja ühe aasta palgaks oleks 30 miljonit eurot.

Chelsea on samal ajal oma ründeliini kõvasti täiendamas ning Lukakule neil enam ruumi ei ole. Praeguseks on RB Leipzigist palgatud Christopher Nkunku ning värske täiendusena on tiimiga liitumas Villarreali ründaja Nicholas Jackson. The Athletic kirjutab, et Chelsea maksab Jacksoni eest 37 miljonit eurot ning Senegali koondise ründajaga sõlmitakse kaheksa aasta pikkune kontraht.