Ott Tänak: loomulikult võin Eesti MM-rallil kõigega riskida. Selles ei ole küsimus

Ralli järel uuriti Tänakult, kas järgmisena kavas oleval Eesti MM-rallil on ta valmis rohkem riksima. „Loomulikult võin kõigega riskida. Selles ei ole küsimus. Teine küsimus on, kas see ka tulemust toob. Mul ei ole õrna aimugi. Ma ei ole varem selle autoga kiiretel teedel sõitnud. Eesti ja Soome rallidel ongi kõige olulisem kiirus,“ vaatas Tänak hoolduspargis antud intervjuus ette kahele järgmisele rallile.

„Huh... ei ütleks, et olen [Eesti MM-ralli eel] põnevil. Vaatame, mis saab. Senine aasta on olnud keeruline, aga peame järgmisteks rallideks leidma kiiruse, sest seal on kiirus peamine,“ oli ta eelnevalt öelnud Keenia ralli viimase kiiruskatse finišis.

Eesti MM-rallil jagatakse punkte 20.-23. juulini. Soomes aga 3.-6. augustini. Tänaku usub, et praeguseks on kõige paremas seisus Toyota meeskond.

„Toyota kindlasti domineerib. Hyundai oli ka viimati tugev. Meil on, mille nimel võidelda. Lihtne ei saa olema,“ rääkis Tänak ning tõdes Keenia rallil teda tabanud rehvipurunemiste kohta, et selle murega tegeletakse. „Meil on ilmselt probleeme ja teadsime seda juba ette. See probleem peaks peagi lahenema.“

MM-sarja üldseis:

1. Kalle Rovanperä (Toyota) 139 punkti

2. Thierry Neuville (Hyundai) 102

3. Elfyn Evans (Toyota) 98

4. Sebastien Ogier (Toyota) 97

5. Ott Tänak (M-Sport) 97

6. Esapekka Lappi (Hyundai) 68

7. Dani Sordo (Hyundai) 46

8. Takamoto Katsuta (Toyota) 35

9. Pierre-Louis Loubet (M-Sport) 20

10. Craig Breen (Hyundai) 19

Võistkondlik arvestus:

1. Toyota 283 punkti

2. Hyundai 241

3. M-Sport 174

