Üleminekuguru: ManCity teeb horvaadist maailma kõige kallima kaitsja

Gvardioli on juba mõnda aega peetud üheks perspektiivikamaks keskkaitsjaks maailmas. Eelmisel suvel jahtis tema allkirja Londoni Chelsea. Tehingust toona asja ei saanud ning Chelsea tõi keskkaitsesse hoopis Kalidou Koulibaly ning Wesley Fofana. Nüüd on Gvardiolile silma peale pannud ManCity.

Jalgpallimaailma üleminekuturuga suurepäraselt kursis olev Fabrizio Romano kirjutas nüüd, et Gvardiol ja ManCity on mängija isikliku lepingu üksikasjades juba kokkuleppele saanud. Nüüd on küsimus üleminekusummas. Gvardioli praegune tööandja RB Leipzig tahab horvaadi eest teenida vähemalt 100 miljonit eurot. Samal ajal on ManCity peatreener Pep Guardiola Gvardioli talendi suur austaja ehk tehingust võib lõpuks asja saada.