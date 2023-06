Kaks noort jokkerit ehk Kätriin Põllu ja Nora Lemberi suur roll Hõbeliiga finaalturniiril

Seda, et nii Põld kui Lember on andekad ja neis on suur potentsiaal, teab iga võrkpalliga kursis olev inimene. Aga oma üsna lühikese koondisekarjääri tähtsamas mängus näitasid mõlemad, et neil on ka väga tugev vaimujõud. Peatreener Alessandro Orefice usaldas nii temporündajana tegutseva Põllu kui nurgaründaja Lemberi väljakule väga tähtsatel hetkedel ja usaldus õigustas end igati – mõlemad näitasid külma närvi servijoone taga ja ka muudes elementides. Põllu serviäss lõpetas seejuures neljanda geimi ja kogu mängu.

Püüdes poolfinaali pinevaid hetki meenutada, tunnistavad mõlemad, et olid ikkagi närvis, ent suutsid sellega toime tulla ja hea soorituse teha. „Kui ma palli õhku viskasin selle servi ajal, siis ma ei teadnud isegi, kuidas seda lüüa ja olin parajalt paanikas! Aga kuna ma olen ikkagi uus tulija siin, siis eks mulle andestatakse ka rohkem, võib-olla see aitas kaasa. Ja see servisuund on mu lemmik ka, kus ma end kõige paremini tunnen ja eks treener teab ka seda ning seetõttu usaldab,“ on Põld oma hea etteaste osas tagasihoidlik.

„See tagasitulek tuli meil sedasi jupikaupa, kuidagi loomulikult. Eks see, et meil läksid noored või varud sisse, mõjutas vastast ka ja ehk nad lootsid, et nüüd tuleb kergemalt. Ju neil olid mõtted juba viiendas geimis. Me olime muidugi ise ka tublid, Nora nii noore mängijana tõi olulisi punkte ja tegi olulisi asju ning emotsioon oli olemas ja nii see läks,“ meenutas temporündaja.

Põld tunnistab, et kui mõistis, et peab neljandas geimis lisaks servimisele ka eesliinis platsil olema, võttis hetkeks kõhedaks. „Siis korra mõtlesin küll, et okei, mis nüüd saab! Aga siis mõtlesin lihtsalt läbi, mida ma seal tegema pean, treener ei andnud mingeid erilis juhtnööre, ütles vaid, et mine ja pane. Läks õnneks hästi.“