Rootsi tippsuusataja hullule ideele tõmmati vesi peale

Tema tulevase hooaja suurimaks sihiks on Tour de ski. Tagantjärele mõeldes on rootslanna rahul, et treener suutis ta ümber veenda. Siiski ei välista ta osades MK-etappide vahele jätmist.

„Tema arvates oli see üks minu tüüpilistest ideedest,“ naljatles Karlsson. Arvan, et kui ma ei liituks võistluskarusselliga, siis see muserdaks mind vaimselt. See oleks lõppenud sellega, et oleksin lamanud grimasse teinud, kuna kadestan teisi.“