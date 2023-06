VIDEO | Mõõkvaalad ründasid purjetamisvõistlusel osalenud paatkonda

„Omamoodi lahe oli neid uskumatuid olendeid näha, aga see oli ohtlik olukord tervele meeskonnale. Võtsime paadil purjed maha nii kiiresti kui suutsime ja õnneks lahkusid nad meie juurest peale paari rünnakukatset. See oli vastik,“ rääkis van Beek..

Gibraltari väina äärses piirkonnas on viimasel ajal olnud mitu vahejuhtumit, kus mõõkvaalad on paate rünnanud. Mõnel juhul on paadid kannatada saanud ja vähemalt kolmel korral on paadid nii tõsiselt viga saanud, et uppusid,“ kirjutas Ocean Race oma kodulehel.