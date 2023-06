Ott Tänak: punktikatsel on ka paari silma teenimine keeruline

„Olin küll alles neljas masin rajal, kuid tee oli juba päris sodi. Minu taga tulnud autodele polnud tee enam heas seisus. Esimesel läbimisel sain sõita heal teel, aga olen kindel, et pärastlõunal on hoopis teine lugu. Stardis on mõned Hyundaid ja neli Toyotat... Kasvõi paari punkti saamine on päris keeruline, aga üritame,“ lisas Tänak, kes Keenia ralli eel hoidis MM-sarjas kolmandat kohta.