Lenzius krooniti meesjuunioride grupisõidus Balti ja Eesti meistriks

„Sõidu algus oli üsna rahulik ja tänu sellele, et sõidan CFC spordiklubis aitasid paljud meeskonnakaaslased sõitu kontrollida,“ ütles Lenzius võistluse järel. „Põhiline võidusõit algas linnaringidele jõudes. Proovisin munakivilõigul ees olla ja eelviimasel ringil õnnestuski seitsmekesi eest saada. Viimasel ringil jäi meid ette alles viis. Üritasin mõned korrad eest pääseda, sest ei tahtnud asja finiši peale jätta, aga ei õnnestunud. Viimasel munakivilõigul panin täiega ja selja taha vaadates nägin, et vahe on sees. Niiviisi tulingi üksi käed lahti üle joone.“