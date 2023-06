Tennisepiiga südantlõhestav postitus: isa peksis mu teadvusetuks, olin enesetapu äärel

Endine tennisist jätkas traumeeriva mineviku meenutamist: „Võtke teadmiseks, et iga tugeva, julge ja iseseisva naise taga peitub murtud väike tüdruk. Pidin õppima, kuidas mitte kunagi kellestki sõltuda. Iga tugeva naise taga on lugu, mis ei andnud talle muud valikut kui tugev olla. Iga julge naise taga on päevad, mil ta oli üksi, murtud, nuttis lõputult ja kus ta on olnud abitu. On õppetunde, lahinguid, lugusid ja võitlusi, milles ta on võidelnud üksi.“

„Sügavad armid ja haavad, mida sa ei näe on tema südames ja hinges. Iga arm ja haav räägib valusa loo, kuidas ta on saanud selleks, kes ta praegu on. Targemaks, tugevamaks, julgemaks. Selle karmi välisilme ja jõu all on uskumatult palju valu ja kurbust, mida ta on pidanud taluma ja üle elama. Ta on ehitanud enda kaitsmiseks kilbi, et keegi või miski ei saaks talle enam kunagi haiget teha. Igaühel on rääkida lugu, millest me midagi ei tea,“ kirjutas Dokic.