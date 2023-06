Vene malemeistri julge avaldus. „Vajame uut riiki ja lippu!“

1980. ja 1990. aastal male maailmameistritiitli võitnud Kasparov on pikka aega olnud Putini vastane Venemaa opositsioonipoliitik.

Kasparov kirjutas, et ukrainlaste ausus ja objektiivsus on hea sõjalise oskuse oluline osa. Malemeistri sõnul võidab Ukraina sõja, sest neil on midagi, mille nimel tasub võidelda - riik, vabadus ja elu.

Kasparovi sõnul kardavad Venemaa sõjajõud üksteist kuni Putinini välja. Malemeister meenutas, et esindas kunagi Venemaad, kuid ei taha seda tulevikus enam teha.

„Esindasin aastaid oma riiki ja võitsin ka kuldmedaleid. Rõhusin siis, et võin MM-il mängida uue Venemaa lipu all, mitte Nõukogude Liidu all. Tänapäeval tähistab lipp terrorit ja sõda. Vajame uut lippu ja uut Venemaad,“ avaldas Kasparov arvamust.

Kremli toetajad on Kasparovit nimetanud reeturiks. Malemeistril on aga erinev nägemus sellest, kes on reetur.

„Venelased, kes ei toeta Ukrainat ja ei soovi nende võitu on tõelised reeturid. Nad on hüljanud moraali ja inimväärikuse. Nad on unustanud lootuse Venemaast kui tsiviliseeritud rahvast,“ jätkas Kasparov.

„Diktatuuris valetavad üksteisele kõik ja kõige rohkem valetab diktaator. Isikliku jõu ja ellujäämise püüd nõuab seda. Putinil pole vähimatki aimu, mis Ukraina lahinguväljal iga päev toimub,“ oli malemeister otsekohene.