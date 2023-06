Uus pööre vehklemiskismas: Euroopa alaliit näitas Venemaale ja Valgevenele punast tuld

Kongressil viibinud Eesti vehklemisliidu president Peeter Järvelaid ütles alaliidu koduleheküljel, et tema hinnangul lõi otsus vehklemise segase seisu klaarimaks.

„Euroopa Vehklemisliidu korraldavatel võistlustel ei lubata otsusega osaleda sportlastel, kes on Venemaa ja Valgevene kodanikud. See otsus teeb olukorra palju selgemaks ning rahvusvaheline vehklemisliit FIE ja rahvusvaheline olümpiakomitee ROK peavad arvestama nüüd Euroopa riikide seisukohaga, et agressorriikide sportlased ei tohi osaleda olümpiamangudel ja teistel rahvusvahelistel võistlustel. Olen uhke nende Euroopa Vehklemisliitude presidentide üle, kes täna selle otsuse poolt hääletasid. Täna oli minu esimene Euroopa vehklemisliidu kongress Eesti vehklemisliidu presidendina ja kohe sain osaleda sellise ajaloolise otsuse vastuvõtmisel,“ rääkis Järvelaid.

Otsust kajastanud portaal Inside The Games kirjutas, et suures pildis ei muutu siiski eriti midagi. Täiskasvanute kõige tähtsamaid võistlusi, sealhulgas MM-i, EM-i ja MK-etappe korraldab FIE ning nende positsioon on selgelt Venemaad ja Valgevenet toetav.

Selle kõige ilmekamaks näiteks oli EM-i üle käinud jant, kus FIE jao oli vastuvõetamatu Euroopa Mängude korraldaja Poola otsus Venemaa ja Valgevene sportlasi mitte võistlustele lubada. Lõpuks lahendati asi nii, et EM-i individuaalvõistlus viidi Bulgaariasse Plovdivi, kus antud riikide vehklejad peale lasti.

Kuna vastavalt ROK-i soovitustele ei saa Venemaa ja Valgevene sportlased võistkonnavõistlustel osaleda, jagatakse need medalid ikkagi Poolas Euroopa mängude raames. Naiste võistlus on kavas uue nädala neljapäeval ja meeste oma reedel. Euroopa mängudel peetakse nädala ka individuaalvõistlused, aga seal Pariisi olümpiamängude kvalifikatsioonipunkte ei jagata.

Inside The Games kirjutas, et tänasel Euroopa alaliidu istungil toetas Venemaa ja Valgevene liikmelisuse peatamist 23 riiki ja vastu oli 10. Kuigi hääletus oli salajane, toodi välja, et Bulgaaria esindaja näitas Venemaale ja Valgevenele häälekalt poolehoidu. Pole ka ime, sest nad said segaduse tõttu suurvõistluse korraldajaks.