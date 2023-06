VIDEO | Kertu Laak kiitis Eesti Hõbeliiga finaali viinud uskumatu võidu järel noort koondisekaaslast: täitsa hull peast!

Eesti koondise peatreener Alessandro Orefice oli pärast võitu mõistagi rõõmus. „Olen siiani veidi segaduses, tunnen mängujärgset pingelangust. See tiim on perekond ja saavutasime koos ajaloolise tulemuse. Olen uhke – tüdrukute ja oma abiliste üle ja väga õnnelik. Kannan Eesti lippu oma särgil uhkusega,“ olid peatreeneri esimesed sõnad Volley.ee-le .

Orefice tunnustas seejärel oma mängijaid. „Kui noored teevad kõvasti tööd ja sellises mängus platsil olla on suur asi, nad said hästi hakkama,“ kommenteeris ta esmalt Põllu ja Lemberi esitust. Nora tuli sisse ja ründas julget ja servis hästi, Kätriinil on palju kvaliteeti ja nad mõlemad näitasid, et nad on platsil olemise ära teeninud.“