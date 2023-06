Peep Pahvi päevakommentaar | Ralli on muutunud Ott Tänaku jaoks suureks kannatamiseks

„Plaani pole, sest kiirusega me eesolijaid kätte ei saa.“ „Päris suur kannatamine.“ „Praeguses seisus on iga kiiruskatse finišisse jõudmine kergendus.“ Need on vaid kolm Ott Tänaku laupäevast lauset. Optimismi ja entusiasmi on nendest raske välja lugeda. Need mõtted on segu hinnangutest Keenia ralli keerukusele ja M-Spordi Fordi ralliautole.