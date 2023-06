Pettunud Tänak: praeguses seisus on iga katse finišisse jõudmine kergendus

Hooldusalasse jõudes tõdes Tänak WRC All Live'ile, et erilist emotsiooni ülikeerulise katse finišisse jõudmine ei tekitanud, sest midagi võita ei ole. „Praegusel hetkel tekitavad kõik katsefinišid kergendustunde,“ ütles ta napisõnaliselt.

Pühapäeval on Keenia ralli lõpetuseks kavas kuus katset. „Üldiselt pole need katsed kuigi hullud. Lühem katse (8,33 km pikkune Malewa katse - A.K.) on üsna karm, aga ülejäänud on liivasema pinnasega,“ lausus Tänak.