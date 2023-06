Portaal: Kotsari ja Raieste koduklubi sõlmis lepingu NBA-kogemusega Itaalia koondislasega

Baskonia järgmise hooaja koosseisus on veel palju lahtiseid otsi. Näiteks on Euroopa korvpallimeedias tõenäoliseks peetud põhimängujuhi Darius Thompsoni lahkumist. Samamoodi on kahtlane kapten Rokas Giedraitise jätkamine. Kotsari ja Raieste leping Baskoniaga kehtib 2024. aasta suveni.