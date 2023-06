Taas finaali ujunud Zirk: see oli üks minu elu raskemaid pingutusi

Eile 400m vabaujumises Eesti kõigi aegade neljanda tulemuse ujunud Zirk oli täna stardis 200m liblikujumises. Eestlane läbis eelujumise ajaga 1.59,96 ning kindlustas endale seitsmendana pääsu õhtusesse finaali.



„See pingutus oli üks minu elu raskemaid,“ muigas Zirk, kes eile pälvis kuuenda koha. „Eile kaks korda täisvõimsusel ujutud 400 meetrit ei ole lihtne ning kui võistelda koormuse all, siis keha ei jõua järgmiseks päevaks taastuda.“



Eelujumiste sõel oli tihe, sest esimesed kümme meest mahtusid ainult kahe sekundi sisse. Kiireimat minekut näitas Šveitsi parim ujuja Noe Ponti 1.58,31-ga.



„Kui aus olla, siis peale enda eelujumist ma arvasin, et finaali ma ei pääse,“ rääkis Zirk. „Aga tundub, et ka teistel meestel oli raskusi enda käima saamisega. Üritan enne finaali taastuda nii palju kui suudan ja õhtul proovin leida hea rütmi ning oma hommikust aega parandada.“