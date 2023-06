Ogier ja Lappi loodavad, et õnn ei jäta neid maha. Neuville üritab ülejäänud rallit nautida

Keenia ralli esikoha eest heitlevad Toyota piloodid Sebastien Ogier ja Kalle Rovanperä, keda lahutab 22,1 sekundit. „Vahe on sama nagu hommikul ehk kõik on hästi,“ lausus Ogier meediaalas. „Hea hommikune ring, eriti esimene kiiruskatse. Järgmisel kahel olin ettevaatlikum, eriti viimasel, kus on väga lihtne midagi lõhkuda. Olin väga ettevaatlik, sest mudas sõitmine on keeruline.“

Ogier tõdes, et sellel rallil on olud väga muutuvad. Ka reccel kirja pandut ei saa usaldada, sest kivid on sageli nihkunud teise kohta või murus on üllatusi. „Siin saad edus kindel olla alles siis, kui su vahe järgnevatega on viis minutit. Loodetavasti on õnn jätkuvalt minu poolel, sest me teame, et siin võitmiseks läheb seda vaja. Seni on ralli suurepärane, aga hoiame näppe ristis,“ ütles 39-aastane prantslane.