Ott Tänak: plaani tänaseks pole, sest kiirusega me eesolijaid kätte ei saa

„Viimane kiiruskatse oli kindlasti hommikupooliku suurim katsumus,“ kirjeldas Sleeping Warrior kiiruskatset meediatsoonis Ott Tänak, kes alustas päeva seitsmendalt kohalt. „Kuid see oli palju paremas seisus kui recce ajal, sest suuremad kivid on teelt ära puhastatud. Ootasime hullemat.“

Kuna keegi pole eest ära kukkunud ja eestlane pole ühelgi kiiruskatsel nelja kiirema sekka mahtunud, siis samal kohal oli ta ka laupäeva lõunal. Tema ees on on ligi kahe minuti kaugusel Dani Sordo, taga on aga ligi seitsme minuti kaugusel tiimikaaslane Pierre-Loius Loubet.