Hollase ja Remmelga jaoks on MK-etapp Kreekas lõppenud

Remmelg tõdes, et kuigi teenitud punktide vahe oli suur, ei peegelda see mängupilti. „Skoor on nukker küll, aga mängu ise nii hulluks ei pea. Vastuvõtul jäime hätta ja sealt ka vahe sisse tuli. Üldiselt saime head mängupraktikat ja võistlusrütmi natuke rohkem sisse. Muidugi ootasime rohkemat, aga seekord läks nii,“ võttis Remmelg turniiri kokku, vahendab Volley.ee.