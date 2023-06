Hyundai tiimipealik: näeme Keenias karmi reaalsust, kui palju me peame auto kallal veel töötama

Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul tõdes portaalile DirtFishi, et Keenia ralli on karm. „See on teatud tüüpi ralli, mis paljastab teie nõrkuse, auto nõrkuse, meeskonna nõrkuse ja sõitjate nõrkuse. Nii lihtne see asi ongi. Ma arvan, et siin näeme karmi reaalsust, kui palju tööd me peame veel tegema. Olen tiimis töötanud viis kuud ja näen selgelt, et mõned valdkonnad vajavad parandamist.“

Neuville'ile sai lõpuks saatuslikuks lahti tulnud mutter. „Selge see, et seda ei tohiks juhtuda, ja see ei kordu. Seega peame oma tööjaotuse üle vaatama, et seda ei juhtuks. Kuid me ei puudutanud vedrustust ei hommikusel ega lõunasel hoolduspausil. Kui me eile autot kokku panime, siis see oli täiesti korras ja see tuli probleemideta läbi pika maa. Kuid ilmselgelt peame asjad üle vaatama, et seda ei korduks,“ jätkas meeskonna boss.