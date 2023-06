Zirk näitas Itaalias Eesti kõigi aegade neljandat tulemust

Zirk läbis hommikul eelujumistes 400m vabaujumise distantsi ajaga 3.51,45 ja pääses kaheksandana finaali. Finaalis leidis eestlane veel võimsama käigu ja ajaga 3.49,49 saavutas kuuenda koha. „Olen selle ujumisega väga rahul,“ rääkis Zirk peale finaali, kes pole sel distantsil nii kiiret tulemust näidanud alates Tokyo olümpiamängudest. „Enne starti oli mul väga hea enesetunne ja tundsin, et siit võib tulla hea ujumine ja nii läkski.“ Poodiumile mahtusid ainult Itaalia ujujad. Võidu teenis Marco de Tullio (3.46,08), talle järgnesid Matteo Ciampi (3.46,87) ja Matteo Lamberti (3.48,17).

Zirki Tokyo mängudel ujutud rahvusrekord on 3.47,05.



Eestlane sõnas, et kuu enne MM-i teeb selline tulemus rõõmu, aga ruumi arenemiseks veel on.