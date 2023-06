Ogier: peaaegu täiuslik päev; Rovanperä: taktika peale on vara mõelda

Prantsuse vanameister Sebastien Ogier võitles kätte esikoha ning juhib Kalle Rovanperä ees 22,8 ja Elfyn Evansi ees 43,5 sekundiga.

39-aastane Ogier tunnistas, et sellise päeva järel on raske millegi üle kurta.

„See on olnud meie jaoks päris hea päev, tegelikult peaaegu täiuslik. Meil oli väga hea kiirus ja mul on hea meel täna õhtul juhtpositsioonil olla. Täna hommikul proovisin kahel esimesel katsel suruda ja mul oli autos mõnus tunne,“ sõnas prantslane Toyota pressiteate vahendusel.

„Kolmandal katsel on kogu aeg väike hirm, kuna liivast tuli välja palju kive, ja kaotasime hübriidi juba mõne kilomeetri pärast, mis maksis omajagu jõudlust. Täna pärastlõunal tundsin, et on võimalik sõita vaid ühe varurehviga ning et kui sõidan väga puhtalt ja sujuvalt, võin ikkagi kiire olla, sest masin on kergem. See tasus end ära ja ma olen rahul,“ kiitis Ogier enda rehvitaktikat.

„See on esimene kord, kui saan reedel Keenias läbi ilma suurema ajakaotuseta, nii et loodame, et suudame niimoodi jätkata ka homme, mis on ralli pikim päev ja mille läbimine tuleb väga raske,“ lisas Ogier.

Ka MM-sarja liider Rovanperä jäi päevaga rahule, kuigi lootis, et on tiimikaaslasele lähemal.

„Olen tänase päevaga väga rahul. Päeva esimene katse oli meie jaoks kõige keerulisem rohke puhastamise ja kohati lahtise killustiku tõttu. Seejärel olid järgmised katsed palju kiiremad ja tundsin, et suudan rohkem suruda. Ma arvan, et sõitsime seal nutikalt,“ rääkis soomlane.

„Täna pärastlõunal kaotasin esimesel katsel rohkem aega kui tahtsin. Minu seadistus ei töötanud selle jaoks nii hästi. Pärast seda püüdsin hoida head tempot ja me ei kaotanud liiga palju aega juurde. Muidugi tahaksin liidrile veidi lähemal olla, aga homme on siiski nii pikk päev ja palju karmim kui tänane, nii et proovime probleeme vältida,“ lisas Rovanperä.