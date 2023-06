SAFARI RALLI | Martinsoni kommentaar: jaanilaupäev küll, aga tuju pole suurem asi

Kaks päeva Keenia rallit on veel ees, ent mida see päästab? Jah, teiselgi võib juhtuda, aga millegipärast kui juhtub, siis mitte auto, vaid enese tõttu. Rehv tuli veljelt maha... Mitte just ammu teatas Pirelli mees, et sel juhul ei tule süüdistada neid, sest nemad velgesid ei tooda, see on tiimi ülesanne. Mine võta kinni...

Aga rehvi mahajooks on üks asi... Tänak kaotas tol kiiruskatsel 30 sekundit lisaks. Miks? „Meil oli probleeme mootoriga,“ selgitas Tänak katse lõpus ning kuulutas päeva finišis, et midagi pole muutunud, ta ei tunne end piisavalt mugavalt, et kiiresti kihutada.

Teise M-Spordi sõitja Pierre-Louis Loubet’ sõit sai samuti sõidetud – esmalt polnud mootoris jõudu, siis purunes rehv, siis tuli rehv veljelt maha...

Vägisi tundub, et Safari ralliga, kui üle poole ralli MM-sarjast saab sõidetud, pannakse kogu üritusele ka mõtteline punkt. Toyota ruulib taas, ainult et maailmameister pole teada. Kui kaheksakordne tšempion Sebastien Ogier, kes esimese päeva järel Keenias juhib, viitsiks kõik rallid kaasa teha, kroonitaks võitjaks tema, vastasel korral jälle Kalle Rovanperä.

Paraku on seis selline, nagu on: Tänakul pole autot, Thierry Neuville, kes lõhkus Keenias vedrustuse, on igavene teine (või kolmas), Elfyn Evans ei vea välja, Esapekka Lappil, viimastel rallidel Hyundai parimal, ei lubata tiitli eest heidelda... Ja kui Ogier ei viitsi, siis võiks äkki Rovanperäle juba tammepärja kaela asetada?

M-Spordi poliitikat on siinjuures keeruline mõista. Pärast 2018. aastat, kui Ogier tiimi värvides maailmameistriks krooniti, on kõik veerenud allamäge. Eratiim jah, aga mis on asja mõte, kui palgatakse häid sõitjad, ent ei suudeta neile väärilisi ja vastupidavaid autosid istumise alla anda.

2019. aastast alates on M-Sport parimal juhul saanud hooajal kolm korda pjedestaalil šampanjat pritsida. Kolm! Mullu oli 51 võimalust, teeniti täiskomplekt poodiumikohti.