Rassismijuhtum Eesti - Belgia mängul: Eesti koondise tuntud fänn solvas ja räuskas tumedanahalise pealtvaatajaga

EJL-i arendusdirektor tänas juhtunust teavitajat ning mõistis rassistliku käitumise üheselt hukka. „Iga mängu eel lastakse ka staadionil kõigile teavituseks, et sellisel käitumisel ei ole kohta,“ lisas ta. „Eesti fännisektoris on meil toetajatega olnud alati kokkulepe, et nemad aitavad oma sektoris korra tagamisele ise kaasa. See on üks asjadest, mis tuleb järgmine nädal üle rääkida.“

Tema sõnul on selline rassistlik käitumine Eesti jalgpallis erandjuhtum. „Iga koondisemängu puhul saadame tagasisideankeedi kõikidele piletiostjatele, kes on oma meiliaadressi süsteemi sisestanud. Belgia mängu järel on praeguseks üle 500 inimese meile selle ka saatnud. Üldine hinne korraldusele on hetkel viie palli süsteemis 4,5, mis on väga hea. Seda konkreetset intsidenti tõi välja üks inimene,“ märkis Uiboleht. „Rohkem sellist intsidenti või mistahes muud juhtumit pole Belgia mängu järel tagasisideankeetides välja toodud. Kõikide aastate peale meenuvad väga üksikud juhtumid, kus on toodud välja mõni (tulisem) sõnavahetus kellegi vahel. Seda mitte rassismi kontekstis, aga et inimesed on läinud omavahel raksu või vaidlema. Turvatöötajad on paaril korral pidanud nägelemiste vahele sekkuma. Iseenesest 12 000 inimese puhul on loogiline, et midagi võib juhtuda, aga kõnealuse intsidendi laadsest asjast pole rohkem infot meile jõudnud.“