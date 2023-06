Ott Tänak: kui sa kaotad rehvivahetusega aega, siis pole vahet, kas võtad kaasa ühe või kaks varu

Teistele teed puhastanud Kalle Rovanperä tõdes, et tema enesetunne oli hommikul hea. „Esimene kiiruskatse oli kitsas, polnud sõidujoont ja auto oli alajuhitav. Kuid järgmised kaks olid märgatavalt paremad. Kiired ja hea flow'ga, seda oli näha ka aegades,“ sedastas soomlane, kes hommikul ühe vähesena suutis muresid vältida. „Teeme tavapärase teise läbimise, aga kõik oleneb ilmast. Eeldatavasti on katsete seis päris paha.“

Ogier sõnul on tänased teed veel üsna normaalsed, kuid homsest läheb asi päris hulluks ja pühapäevalgi on kavas üks väga keeruline katse.

„Soovime edu hoida, kuid ees ootab väga-väga pikk nädalavahetus. Muidugi on see pettumus, kui sa endast mitte olenevatel põhjustel kaotad aega. Viimasel kiiruskatsel stardis asjad töötasid, aga mõne kilomeetri järel hübriid kadus. Kuna see oli väga kiire katse, siis liialt palju me aega ära ei andnud, sest sirgetel ei saanuks hübriid nagunii laadida. Võib-olla kaotasin umbes kümme sekundit,“ selgitas prantslane.

Päeva teine pool peaks masinatele tulema veel keerulisem. „Eeldatavasti pikk kiiruskatse on teisel läbimisel päris karm. Olen üsna kindel, et mitmed kohad lähevad päris pehmeks. Teised katsed olid paremas seisus. Hommikul oli kaasas kaks varu ja võtan ka pärastlõunal riskide maandamiseks kaks kaasa. Aga lõpuks pole vahet, kas sul on kaasas üks või kaks varu, kui sa kaotad rehvivahetusega aega,“ tõdes ralli kokkuvõttes üheksandat kohta hoidev Tänak hooldusalas.

Evansil tehnikaga probleeme polnud, ent ta ei suutnud hommikustel läbimistel kuidagi leida sõidurütmi. „Olin natuke liiga konservatiivne. Esimesed paar autod tõid teel kivid välja ja seni olen suutnud neid vältida. Hullem ootab pärastlõunal ees,“ rääkis 34-aastane ralliäss.

Hyundaid maadlevad rehvidega

Neuville kaotas tsipa aega päeva teisel kiiruskatsel, kui ta napilt finiši eel lõhkus rehvi. Kuigi ajakadu polnud suur, siis ettevaatlikuks tegi sõitjat tõik, et tal polnud järgmiseks kiiruskatseks kaasas ühtegi tervet varurehvi.

„Ausalt öeldes teadsin, et pean lihtsalt edasi sõitma ja läbi tulema. Tingimused on väljakutsuvad, kõike võib juhtuda. Mitmel sõitjal on rehvipurunemisi ja muid probleeme. Peame lihtsalt samamoodi jätkama. Loodetavasti jäi see rallil meie viimaseks rehvipurunemiseks,“ lausus liidrile 21,2 sekundiga alla jääv Neuville.

Belglase sõnul oli päeva kolmas kiiruskatse Kedong juba esimesel läbimisel eeldatust märgatavalt pehmem. „Üldiselt on teisel läbimisel väljas rohkem kive ning teed on rohkem rööpas. Näis, kas teed on rehvidele karmimad või mitte. Mingi hetkel sa pead nagunii vajutama nii palju kui võimalik,“ nentis Neuville.

Rehvi lõhkus ka Esapekka Lappi, kes päeva kolmandal kiiruskatsel kaotas rehvipurunemise tõttu parimatele üle poole minuti. Kokkuvõttes hoiab ta Takamoto Katsuta järel ja Dani Sordo ees kuuendat kohta.

Soomlasel polnud teha muud, kui õlgu kehitada. „Keskmine kiiruskatse oli meile hea, kuid teadsin seda ette, et see sobib mulle. Kuid suures plaanis üritan normaalse kiirusega läbi tulla, kuid ma ei tea, kus see rehv läks. Kahjuks läks see üsna vara ja kaotasin aega, kuid see on osa mängust,“ lausus soomlane, kellel purunenud rehv lõi rivist välja ka ühe piduriketta.

Tema õnneks saavad mehhaanikud masina korda putitada. Ralli jätkub Eesti aja järgi kell 13.09.