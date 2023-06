Eesti võrkpallikoondislane Martti Juhkami taasliitus Tartu Bigbankiga

„Üle-eelmine hooaeg Tartus mängides tegime puhta töö, vōites kōik kolm tiitlit, aga tänaseks on kaardipakk parajalt sassi löödud. Pealinna klubi pakatab peale vōidetud meistritiitlit enesekindlusest, Vōru soovib teha teisel aastal sammu kōrgemale ja Pärnu toob endisi staarmängijaid tagasi suvepealinna,“ rääkis Juhkami klubi vahendusel. „Mulle tundub, et meid ootab ees tasavägine hooaeg, mis meelitab publiku saali ja pakub neile suurepärase vaatemängu. Minu eesmärk on selge, vōita taas kōik, mis vōita annab, samal ajal anda enda kogutud kogemusi ja teadmisi edasi noorematele, kes alles oma teekonna alguses.“