INTERVJUU | Carlos Jürgens: USA-sse minemine osutus mu elu parimaks otsuseks

Carlose Jürgens on üks Jukka Toijala sellesuvistest koondisedebütantidest. 24-aastasel korvpalluril on äsja seljataha jäänud mälestusväärne viieaastane periood USA-s Oral Robertsi ülikooli hingekirjas. Möödunud hooajal võideti kindlalt NCAA-s konverentsi põhiturniir, kuid märtsihulluse avaringis tuli tunnistada Duke´i ülikooli paremust. Vaatamata kiirele hooaja lõpule vaatab Jürgens möödunud perioodile positiivselt tagasi.

Suures pildis jääb Jürgens aastaga siiski rahule. „Tegime suurepärase tulemuse enda konverentsis ja kindlasti on tegu lemmik korvpallihooajaga, kus ma iial olen osalenud. Oli nii lõbus kui ka pingeline – need saavutused ja see meeskond oli väga kõva.“