Esapekka Lappi: lepingut allkirjastades polnud juttu, et ma olen tiimis teine number

Kuigi Sardiinia rallil võinuks Lappi võidelda teise koha eest, siis seal oli ees tiimikaaslane Thierry Neuville, kellega soomlasel ei lubatud võidu sõita. „See pole enam saladus, sest [meeskonna pealik] Cyril Abiteboul ütles selle valjusti välja. Seis on igal võistluse sama, aga siin [Keenias] mul pole suuri kõrge koha ootusi. See tuleb enne läbi sõita, endale selgeks teha ja legend tuleb paika saada,“ rääkis Lappi.

Tänavu liikusid ringi spekulatsioonid, et Lappi lepingus on nii-öelda väikeses kirjas, et ta on Neuville'i järel Hyundai teine number. Soome ajaleht Helsinkin Sanomat uuris, kas Esapekka teadis, et ta peab meeskonnakaaslase endast rallidelt mööda laskma. „Ei. Võib-olla nad unustasid seda öelda, aga sellest polnud juttu. Kindlasti ei tee selline asi meelt rõõmsaks, aga ülemuse suunistega tuleb leppida. Pole vahet, palju sa tuld ja tõrva sülitad. Kui sa täidad selliseid korraldusi, siis oled meeskonnas heas kirjas,“ vastas Lappi.