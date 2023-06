Eesti kergejõustikukoondis teenis võistkondlikul EM-il kümnenda koha

Teatejooksudes sündis kaks Eesti rekordit. Naiste 4x100 meetri teatejooksus sai Eesti võimaluse üksinda uuesti joosta, sest kolmapäevases jooksus rikkus Luksemburgi jooksja Eesti teatevahetuse. Miia Ott, Diana Suumann, Kreete Verlin ja Ann Marii Kivikas parandasid senist rekordit poole sekundiga ja said ajaks 44,21. Kokkuvõttes oli see teise divisjoni neljas tulemus.

„Olen võistlusega rahul, sest uus isiklik on uus isiklik,“ rääkis Tugi, kes parandas senist tippmarki üheksa sentimeetriga. „Seeria oli ka väga hea. Kui enne võistlust rääkisin, et kuues katse tuleb ettepoole tuua, siis esimese kolme katsega sain väga hästi hakkama. 60 meetrit on maagiline piir. Alla selle on natuke pea norgus, aga üle selle on juba hea meel.“