Rahvusvaheline Olümpiakomitee heitis Putini sõbra üle parda. Venelane kukkus märatsema

Kremljov on ROK-i saaga keemise ajal avaldanud täiesti ennekuulmatuid kommentaare. Eelmisel nädalal Brasiilias ähvardas ta Wu Ching-Kuod, endist IBA juhti, kes on olnud nii ROK-i kui ka ROK-i täitevkomitee liige.

„Ta on kurjategija, kes tapab poksi. Ta on halb inimene. Sellised inimesed tuleks maha lasta! Ta on röövinud rahvuslikke spordialaliite, poksijaid ja toonud korruptsiooni,“ märatses Kremljov Inside The Gamesi teatel.