VIDEO | Ott Tänaku tiimikaaslane sai Keenia ralli eel suure au osaliseks: see oli üsna stressirohke

26-aastane Loubet jagas sõidu järel muljeid. „Alguses polnud ma üldse stressis, aga siis käskis üks turvatiimi liikmetest, et ma sõidaksin vaid 50 km/h,“ vahendas Rallit.fi prantslase juttu. „Ütlesin, et talle (president) ei pruugi see meeldida, seega surusin kõvasti.“

Riigipea jäi igatahes kogemusega rahule. „Ma ei teagi, mida öelda. See asi on hullumeelne!“ rääkis president Ruto, viidates Ford Puma masinale, vahendas WRC koduleht. „Sellist kogemust ei unusta kunagi. Puhas kiirus, vaevu näed teed ja järgmisi kurve... Need mehed on tõelised professionaalid.“