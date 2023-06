Keenia MM-etapil teeb etteaste Soome rallilegend Juha Kankkunen

„Sõidan esimese katse rahulikult läbi, et kõik näeksid autot. Edaspidi jälgin rallit,“ rääkis Kankkunen juba möödunud nädalal Keenias viibides Iltalehtile. Soomlane lisas, et teda tuntakse Keenias endiselt ära. „Kui hotelli jõudsin, öeldi, et vanameister on saabunud.“