Kalle Rovanperä kommenteeris kuulujutte: ma ei tea, kui kaua veel rallit sõidan

Mullu 22-aastaselt ajaloo noorimaks autoralli maailmameistriks kroonitud Rovanperä on andnud varasemates intervjuudes mõista, et igasuguseid rekordeid ta taga ei aja ning ülipikka WRC karjääri teha ei soovi. Soomlane pole teinud saladust, et ta soovib end proovile panna ka teistel aladel ning teatavasti võistlebki ta tänavu ka drifti EM-sarjas.

Rovanperä puhul võib paralleele tõmmata vormel 1 sarja kahekordse maailmameistri Max Verstappeniga. Hollandlane, kes samuti varajases eas juba absoluutsesse tippu jõudis, on ka rääkinud, kuidas ta igasuguseid rekordeid F1-s taga ei soovi ajada.

Meedias on Rovanperä tuleviku osas levinud igasugu kuulujutte. Hiljuti avaldas DirtFish, et Rovanperä, kelle leping Toyotaga tänavu lõppeb, on kuulanud maad ka Hyundaist.

„Ma ei oska midagi kuulujuttude kohta öelda, sest ma pole Sardiinia rallist saadik meediat lugenud,“ rääkis Rovanperä Keenia ralli eel Iltalehtile.

Soome ajakirjandusest on aga läbi käinud ka jutte, et Rovanperä võib pärast tänavust aastat sootuks rallispordist taanduda. See võib väidetavalt variant olla juhul, kui ta teist aastat järjest MM-tiitli võidab, vahendas Rallit.fi. „Sõidan kindlasti MM-sarjas mõnda aega veel. Seda võin ma öelda,“ kostis Rovanperä Iltalehtile. „Kui kaua veel? Seda ma tõesti ei tea.“

Nagu öeldud, meeldib Rovanperäle osaleda ka driftivõistlustel. „See on teistsugune kirg, rohkem hobi ja nauding,“ tõdes soomlane. „Ma ei saa kaht spordiala nii otse võrrelda, aga mõneti on drift isegi lähedasem, sest seda teen koos pere ja sõpradega. Seal ei ole mul survet võita.“

Jahib Keenias võitu

Neljapäeval asub Rovanperä jahtima teist järjestikust Keenia võitu. MM-sarja üldliidrina on tal esimene stardipositsioon.

„Pärast eelmise aasta võitu on eesmärk päris selge, püüame sedqa kaitsta. Sel aastal on tiimid aga üksteisele hoopis lähemal,“ arutles Rovanperä. „Katsed on peaaegu täpselt samad mis mullu, aga tingimused on omajagu muutunud. Pidime legendi päris korralikult muutma.“