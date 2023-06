Eestis pole tippsportlasi jalaga segada. Need, kes on päris tipus, muutuvad väga omaseks, kuuluvad justkui spordisõbra baasvarustusse, saavad osaks komplektist diivan-teler-atleet-võileib. Nad justkui ongi meie lõbustamiseks ja meie soovide täitmiseks välja mõeldud. Me riidleme nendega kõiketeadvalt teleri ees, kui nad kaotavad. Ja ülistame, kui võidavad. Nad on justkui meie omad.