Manchester City tähtmängija siirdub tasuta Hispaania tippklubisse

The Guardiani sõlmib Gündogan Hispaania valitseva meistriga kaheaastase lepingu, mida on võimalik veel hooaja võrra pikendada. Gündogani praegune leping Cityga lõppeb koos juunikuuga ehk seejärel saab sakslane vabaagendina Hispaaniasse siirduda.

City peatreener Pep Guardiola rääkis esmaspäeval välismeediale, et loodab näha Gündogani jätkamist, kuid on Barcelona suurest huvist teadlik. „Kui Barcelona ta palkab, saavad nad suurepärase jalgpalluri. Kui ta valibki Barca, siis ütlen talle, et ta hakkab seda kõike nautima,“ sõnas hispaanlane.