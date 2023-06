Keenia ralli algab! Tänak: laupäeval tuleb korralik safari. Evans: vaja läheb kotitäit head õnne

„Teede karmiduse poolest on see suurim väljakutse, mis meil võib olla. Näeme, et selles vallas on varasemate aastatega mindud veel sammu võrra edasi. Juba see keskkond ise on unikaalne,“ rääkis Tänak kolmapäeval. „See on looduslik ja kõik siin juhtub iseenesest. Inimesed on päris entusiastlikud, mis on suurepärane, kuid samal ajal peame tegelema ka sportliku poolega, mis pole üldse lihtne. Mõned katsed pole üldse pahad, vaid päris okeid, kuid laupäev tuleb korralik safari, mis meenutab pigem Dakari rallit.“