Risto Kappet võistleb e-spordi olümpianädalal Singapuris

E-autospordi võistlused peetakse Gran Turismo 7 platvormil. „Kümne suurema riigi esindajad pidid varasemalt läbima väga kõrgel tasemel hotlap tüüpi-võistluse, et enda riiki esindada. See tähendab, et need on GT7 parimad, sellele platvormile täielikult spetsialiseerunud sportlased,“ rääkis Kappet. „Ülejäänud riigid said võimaluse lihtsalt enda sõitja vabalt välja valida ning otse finaali saata. Niisiis on osalejate nimekirjas veel 21 täielikku tundmatut sõitjat. Nende hulka kuulun tegelikult ka mina, kes pole 15 aastat Gran Turismot mänginud ega Playstationit omanud.“