ROK-i otsus: järgmisel taliolümpial võistlevad nais- ja meesmurdmasuusatajad võrdsetel distantsidel

Kui seni oli tiitlivõistlustel naiste pikim distants 30 km, siis edaspidi on see sarnaselt meestele 50 km. Samal ajal lühendati meeste suusavahetusega sõitu 10 + 10 km peale (varasemalt oli see meestel 15+ 15 ja naistel 7,5 + 7,5 km). Lisaks lühendati meeste 15 km distantsi viie kilomeetri võrra.